"Ми знаємо, що це лише перший ніж, другий матч буде важким. Безумовно, є жаль за результат, враховуючи все, що ми створили, ми заслужили виграти з більшим рахунком.

Розтрачені моменти "нерадзуррі" у відеоогляді матчу Інтер – Атлетіко

Я вчора на своїй прес-конференції сказав, що Арнаутовіч та Алексіс Санчес дуже добре тренуються. Я щасливий, що Марко забив, він заслужив це, а потім Алексіс вийшов з правильним духом.

Турам відчув біль в аддукторі під час спринту, а потім не зміг грати. Він пройде обстеження, і ми сподіваємося, що втратимо його ненадовго.

Я буду чесним, озираючись на минулий сезон, Порту викликав у нас найбільше проблем на шляху до фіналу. Кожній команді важко перемогти, коли ви потрапляєте на цю стадію змагань.

Після перерви ми краще пересували м'яч, і я думаю, що ми заслуговували на більше, ніж 1:0. Півзахисники жертвували собою, і ми працювали як команда. Заміни допомогли, тому що перші сім чи вісім хвилин другого тайму ми не були схожі на себе, але ми повернулися на правильний шлях, створили моменти, які повинні були забити", – цитує Індзагі Football-italia.

Нагадаємо, що в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Інтер здобув перемогу над Атлетіко з рахунком 1:0. Матч-відповідь між командами відбудеться 13 березня.

Інтер здобув перемогу над Атлетіко – парад марнотратства Арнаутовіча зберіг інтригу в битві за чвертьфінал ЛЧ