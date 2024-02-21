"Мы знаем, что это лишь первый нож, второй матч будет тяжелым. Безусловно, есть сожаление за результат, учитывая все, что мы создали, мы заслужили выиграть с большим счетом.

Растраченные моменты "нерадзурри" в видеообзоре матча Интер – Атлетико

Я вчера на своей пресс-конференции сказал, что Арнаутович и Алексис Санчес очень хорошо тренируются. Я счастлив, что Марко забил, он заслужил это, а затем Алексис вышел с правильным духом.

Турам почувствовал боль в аддукторе во время спринта, а затем не смог играть. Он пройдет обследование, и мы надеемся, что потеряем его ненадолго.

Я буду честным, оглядываясь на прошлый сезон, Порту вызвал у нас больше всего проблем на пути к финалу. Каждой команде тяжело победить, когда вы попадаете на эту стадию соревнований.

После перерыва мы лучше передвигали мяч, и я думаю, что мы заслуживали большего, чем 1:0. Полузащитники жертвовали собой, и мы работали как команда. Замены помогли, потому что первые семь или восемь минут второго тайма мы не были похожи на себя, но мы вернулись на правильный путь, создали моменты, которые должны были забить", – цитирует Индзаги Football-italia.

Напомним, что в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Интер одержал победу над Атлетико со счетом 1:0. Ответный матч между командами состоится 13 марта.

Интер одержал победу над Атлетико – парад расточительства Арнаутовича сохранил интригу в битве за четвертьфинал ЛЧ