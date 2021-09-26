"Ми не дозволили Гімараєшу розділити нашу гру. Це добре структурована команда з технічно розвиненими гравцями, і якщо ми не знаємо, як себе позиціонувати, то можемо бути здивовані.

Переможний дубль Яремчука у відеоогляді матчу Гімараєш – Бенфіка – 1:3

По перерві ми вже почали думати про матч з Барселоною в Лізі чемпіонів. У перші 45 хвилин перевага Бенфіки була настільки великою, що у Гімараєша не було ніяких шансів. Ми ж показали чудові індивідуальні якості та колективну роботу. Потім довелося думати, як зберегти сили на середу", – цитує Жезуша сайт Бенфіки.

Нагадаємо, у першому турі ЛЧ Яремчук і компанія розписали нульову нічию з Динамо, а Барселона розгромно поступилася Баварії 0:3.

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