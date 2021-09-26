"Мы не позволили Гимарайншу разделить нашу игру. Это хорошо структурированная команда с технически развитыми игроками, и если мы не знаем, как себя позиционировать, то можем быть удивлены.

Победный дубль Яремчука в видеообзоре матча Гимараеш – Бенфика – 1:3

После перерыва мы уже начали думать о матче с Барселоной в Лиге чемпионов. В первые 45 минут преимущество Бенфики было столь велико, что у Гимарайнша не было никаких шансов. Мы же показали отличные индивидуальные качества и коллективную работу. Потом пришлось думать, как сохранить силы на среду", – цитирует Жезуша сайт Бенфики.

Напомним, в первом туре ЛЧ Яремчук и компания расписали нулевую ничью с Динамо, а Барселона разгромно уступила Баварии 0:3.

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