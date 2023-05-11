"Ми всі були зосереджені від першої до останньої хвилини": Джеко – про перемогу Інтера над Міланом в ЛЧ
Форвард Інтера Едін Джеко поділився враженнями від перемоги над Міланом у півфіналі Ліги чемпіонів.
"Скільки мені років? Мені 37, але я почуваюся добре, і це головне. Я почувався бадьорим, тому що, можливо, відпочивав три дні тому. Нечасто буває так, що в півфіналі Ліги чемпіонів стається дербі. Ми всі були зосереджені від першої до останньої хвилини, і це принесло свої плоди.
Чорно-синій бліцкриг у відеоогляді матчу Мілан – Інтер – 0:2
Усі, хто мене знає, знають, який я гравець. Віддаю на полі багато. Це не тільки голи. Я щасливий, навіть коли не забиваю, тому що працюю на команду. Гол з кутового? Ми спробували це вранці на тренуванні перед матчем.
Чи оновлю я контракт з Інтером? Не знаю, запитайте про це краще у клубі", – прокоментував Джеко.
Нагадаємо, що форвард "нерадзуррі" відкрив рахунок в матчі проти Мілана вже на 8 хвилині. Джеко забив третій м'яч за італійські клуби у півфіналах Ліги чемпіонів. Більше тільки в екс-нападника Ювентуса Алессандро Дель П'єро – 5.
Інтер розібрався з Міланом за 11 стартових хвилин – два "дідусі" принесли історичний тріумф і наблизили до фіналу ЛЧ