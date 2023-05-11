"Сколько мне лет? Мне 37, но я чувствую себя хорошо, и это главное. Я чувствовал себя бодрым, потому что, возможно, отдыхал три дня назад. Нечасто бывает так, что в полуфинале Лиги чемпионов происходит дерби. Мы все были сосредоточены от первой до последней минуты, и это принесло свои плоды.

Черно-синий блицкриг в видеообзоре матча Милан – Интер – 0:2

Все, кто меня знает, знают, какой я игрок. Отдаю на поле многое. Это не только голы. Я счастлив даже когда не забиваю, потому что работаю на команду. Гол из углового? Мы попробовали это утром на тренировке перед матчем.

Обновлю ли я контракт с Интером? Не знаю, спросите об этом лучше в клубе", – прокомментировал Джеко.

Напомним, что форвард "нерадзурри" открыл счет в матче против Милана уже на 8 минуте. Джеко забил третий мяч за итальянские клубы в полуфиналах Лиги чемпионов. Больше только у экс-нападающего Ювентуса Алессандро Дель Пьеро – 5.

Интер разобрался с Миланом за 11 стартовых минут – два "дедушки" принесли исторический триумф и приблизили к финалу ЛЧ