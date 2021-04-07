Парижани збираються взяти реванш за програний фінал у 2020-му, натомість Баварія мріює стати лише другою командою в історії, якій вдалося захистити звання переможця Ліги чемпіонів.

Баварія – ПСЖ: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу ЛЧ

Обидва наставники не можуть розрахувати на провідних гравців. Мюнхен втратив головну зірку та бомбардира команди. Роберт Лєвандовскі отримав травму в розташуванні збірної Польщі і змушений пропустити обидва чвертьфінальні матчі. Парижани страждають через коронавірус. Інфіковані два гравці збірної Італії – Марко Верратті та Алессандро Флоренці.

Баварія – ПСЖ – відео голів та огляд матчу

ПСЖ відкрив рахунок вже на 3-й хвилині. Все зробили Неймар та Мбаппе – бразилець віддав результативний пас, а француз забив. Подвоїти перевагу вдалося в середині першого тайму. Неймар вивів на удар Маркіньйоса, а той не схибив.

Баварія – ПСЖ – відео гола Мбаппе:

Баварія – ПСЖ – відео гола Маркіньйоса: