Бразильський захисник "гірників" Марлон по-філософськи поставився до розгромної поразки від "вершкових" (0:5) у матчі 3-го туру групового раунду Ліги чемпіонів.

"Думаю, в таких матчах дуже цікаво, що у кожного тренера є своя ідея і розуміння ведення гри.

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Де Дзербі не повинен змінювати свій стиль гри, він повинен продовжувати так грати. Це пов'язано з характеристиками гравців, які є в Шахтарі. Ми любимо домінувати у грі, пресингувати. Іноді трапляються невдачі, ми це переживемо і відновимося", – сказав Марлон у коментарі програмі "Бомбардир".

Нагадаємо, у матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Реал у Києві розтрощив Шахтар з рахунком 5:0 і вийшов на другу сходинку турнірної таблиці групи D, набравши 6 очок. "Гірники" з 1 балом йдуть останніми.

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