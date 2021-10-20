Бразильский защитник "горняков" Марлон философски отнесся к разгромному поражению от "сливочных" (0: 5) в матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

"Думаю, в таких матчах очень интересно, что у каждого тренера есть своя идея и понимание ведения игры.

Винисиус – о чудо-голе Шахтеру: Выполнить такое в большом матче бывает очень непросто

Де Дзерби не должен менять свой стиль игры, он должен продолжать так играть. Это связано с характеристиками игроков, которые есть в Шахтере. Мы любим доминировать в игре, прессинговать. Иногда случаются неудачи, мы это переживем и восстановимся", – сказал Марлон в комментарии программе "Бомбардир".

Напомним, в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов Реал в Киеве разбил Шахтер со счетом 5:0 и вышел на вторую строчку турнирной таблицы группы D, набрав 6 очков. "Горняки" с 1 баллом идут последними.

Реал уничтожил Шахтер, забив 5 голов – фиаско менеджмента "горняков", проблема догматизма Де Дзерби и тактический крах