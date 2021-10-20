"Мені подобається грати у відповідальних матчах під тиском – для мене у цьому немає нічого незвичайного. Важливо, що тренер мені довіряє. Його підтримка теж дуже важлива.

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Мені всього лише 21 рік. У мене багато часу, щоб стати чудовим гравцем. Я посилено над цим працюю. Навіть якщо щось відразу не виходить – приходить з часом. Я забив сім голів у цьому сезоні – більше, ніж у попередньому, і це дуже важливо для мене.

Я завжди намагаюся робити такі фінти, і зазвичай вони у мене виходять. Але виконати таке у великому матчі буває дуже непросто", – цитує Вінісіуса офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, у матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Реал у Києві розтрощив Шахтар з рахунком 5:0 і вийшов на другу сходинку турнірної таблиці групи D, набравши 6 очок. "Гірники" з 1 балом йдуть останніми.

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