"Ніхто не зрозумів стартового складу ПСЖ. В іспанії теж ніхто нічого не розуміє. Але ми продовжуємо говорити, що у нас є геній, який керує командою. Як можна додати інтенсивності, коли гравці не виступають на своїх позиціях. Навіть вони здивовані!

Мбаппе нарвався на критику через пузо після провалу з Барселоною

Луїс Енріке підносить сюрпризи... Це не Гвинт Недокрут! Це Кіндер-Сюрприз! Кожен день футболісти відкривають яйце і дізнаються план на гру.

Хтось може пояснити мені, для чого це? Я вже півроку питаю, для чого це! Коли це працювало? Хаві грає за принципом 4-3-3, дуже просто, кожен хлопець на своєму місці. Луїс Енріке змінює все. Він вирішив, що Вітінья гратиме на позиції шостого номера, хоча він ефективніший ближче до Мбаппе.

У цій команді немає "шістки". Опустивши Вітінью нижче у вас не залишиться атакувального півзахисника. Гравці не в найкращому стані. Мбаппе любить грати з центрфорвардом.. Чи можете ви поставити його на найкращу позицію? Підхід Луїса Енріке – неправильний", – обурюєтсья опальний екперт RMC Sport Даніель Ріоло.

Зазначимо, що Гвинт Недокрут – персонаж мультфільму "Качині історії", винахідник, чиї творіння не завжди ідеально працюють. Даніель Ріоло вже не вперше порівнює екс-тренера збірної Іспанії з героєм Волта Діснея.