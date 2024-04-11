"Никто не понял стартового состава ПСЖ. В Испании тоже никто ничего не понимает. Но мы продолжаем говорить, что у нас есть гений, который руководит командой. Как можно добавить интенсивности, когда игроки не выступают на своих позициях. Даже они удивлены!

Мбаппе нарвался на критику из-за пуза после провала с Барселоной

Луис Энрике преподносит сюрпризы... Это не Винт Недокрут! Это Киндер-Сюрприз! Каждый день футболисты открывают яйцо и узнают о плане на игру.

Кто-то может объяснить мне, для чего это? Я уже полгода спрашиваю, для чего это! Когда это работало? Хави играет по принципу 4-3-3, очень просто, каждый парень на своем месте. Луис Энрике меняет всё. Он решил, что Витинья будет играть на позиции шестого номера, хотя он эффективнее ближе к Мбаппе.

В этой команде нет "шестерки". Опустив Витинью ниже у вас не останется атакующего полузащитника. Игроки не в лучшем состоянии. Мбаппе любит играть с центрфорвардом. Можете ли вы поставить его на лучшую позицию? Подход Луиса Энрике – неправильный", – возмущается опальный экперт RMC Sport Даниэль Риоло.

Отметим, что Винт Недокрут – персонаж мультфильма "Утиные истории", изобретатель, чьи творения не всегда идеально работают. Даниэль Риоло уже не впервые сравнивает экс-тренера сборной Испании с героем Уолта Диснея.

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