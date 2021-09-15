"Привіт, "кулес". Я так само обурений і засмучений, як і ви. Ми не виключали такого сценарію, були обдумані різні варіанти.

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Я прошу вас проявити терпіння і продовжити підтримувати команду. І я також прошу довіри тих, хто очолює клуб. Нам потрібен цей рівень впевненості, бо ми не сумніваємося – ми виправимо цю ситуацію", – цитує Лапорту Marca.

Нагадаємо, наступним суперником Барселони в Лізі чемпіонів стане Бенфіка (29 вересня), яка розписала нульову нічию з Динамо.

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