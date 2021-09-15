Головний тренер Барселони Рональд Куман ризикує покинути свою посаду вже на старті сезону 2021/22.

Попри те, що президент Барселони Жоан Лапорта висловив підтримку наставнику команди, функціонер незадоволений стилем гри каталонців у стартових матчах сезону, повідомляє Sport.es.

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Зазначається, що Куману дали випробувальний термін на наступні 3 матчі, які "блаугранас" проведуть протягом 6 днів – з Гранадою, Кадісом та Леванте.

Нагадаємо, Барселона не переконливо розпочала поточний сезон – лише 2 перемоги у 4 стартових матчах цьогорічної кампанії. Особливо болючою стала розгромна поразка від Баварії у Лізі чемпіонів, де каталонці вийшли аж з 5 номінамльними оборонцями.

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