"Привет, "кулес". Я так же возмущен и расстроен, как и вы. Мы не исключали такого сценария, были обдуманы разные варианты.

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Я прошу вас проявить терпение и продолжить поддерживать команду. И я также прошу доверия тех, кто возглавляет клуб. Нам нужен этот уровень уверенности, потому что мы не сомневаемся – мы исправим эту ситуацию", – цитирует Лапорту Marca.

Напомним, следующим соперником Барселоны в Лиге чемпионов станет Бенфика (29 сентября), которая расписала нулевую ничью с Динамо.

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