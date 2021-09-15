"Мы не исключали такого сценария": Лапорта обратился к болельщикам Барсы после избиения от Баварии
Президент Барселоны Жоан Лапорта попытался успокоить фанатов клуба, которые разъярены поражением от Баварии (0:3).
"Привет, "кулес". Я так же возмущен и расстроен, как и вы. Мы не исключали такого сценария, были обдуманы разные варианты.
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Я прошу вас проявить терпение и продолжить поддерживать команду. И я также прошу доверия тех, кто возглавляет клуб. Нам нужен этот уровень уверенности, потому что мы не сомневаемся – мы исправим эту ситуацию", – цитирует Лапорту Marca.
Напомним, следующим соперником Барселоны в Лиге чемпионов станет Бенфика (29 сентября), которая расписала нулевую ничью с Динамо.
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