Делегація Динамо прибула до Іспанії на матч проти Барселони в рамках 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Літак з динамівцями приземлився в аеропорту Барселони "El-Prat". Після цього кияни подолали менше 20 км на автобусі і розташувалися в готелі W Barcelona, повідомляє офіційний сайт Динамо.

Барселона – Динамо: матч Ліги чемпіонів опинився під загрозою зриву

Також прес-служба киян підтвердила, що завтра вранці футболісти і персонал команди будуть здавати тести на COVID-19. Хоча ще вранці віце-президент Динамо Олексій Семененко в коментарі українським ЗМІ заявляв, що проходити ще одне тестування перед Барселоною немає необхідності.

Раніше іспанська преса повідомляла, що матч Динамо проти Барселони можуть взагалі перенести, якщо у складі киян будуть виявлені нові випадки захворювання.

Динамо зіграє внічию, або отримає від Барси штук 5: чому доля Києва залежить від Мессі, а Супряга нічим не виділяється