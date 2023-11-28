Шахтар мінімально обіграв Антверпен в рамках 5-го туру групового раунду Ліги чемпіонів. Дивіться відео гола і огляд матчу на "Футбол 24".

Шахтар досить швидко відкрив рахунок. Українська команда ефективно розіграла стандарт. Зубков чудово подав зі штрафного, а Матвієнко виграв позицію та головою переправив м'яч у сітку.

Шахтар переграв Антверпен і гарантував євровесну з надіями на плей-офф ЛЧ – ранній гол, два майже шедеври і супер-Різник

Цей гол залишився єдиним у матчі, хоча обидві команди мали достатньо шансів змінити рахунок. Степаненко та Азаров пробили під поперечину, а Різник не раз рятував Шахтар на виходах.

"Гірники" перемогли та забезпечили собі єврокубкову весну щонайменше в Лізі Європи. В останньому турі українська команда побореться з Порту за вихід в плей-офф Ліги чемпіонів.