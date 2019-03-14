Мессі: За рахунку 2:1 ми допустили хаос

Форвард Барселони Ліонель Мессі прокоментував перемогу над Ліоном у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"За рахунку 2:1 стало дещо нервово, ми допустили хаос. До того Ліон нам не загрожував. На щастя, ми забили третій м'яч і знову взяли гру під контроль.

Барселона – Ліон – 5:1 – відео голів та огляд матчу

Всі потенційні суперники по жеребкуванні у п'ятницю сильні. Той же Аякс продемонстрував, що є приголомшливою командою молодих талантів, які нікого не бояться", – цитує Мессі офіційний сайт УЄФА.

Барселона перемогла з рахунком 5:1 і вийшла до чвертьфіналу Ліги чемпіонів 12-й раз поспіль.

Барселона на класі розгромила Ліон і стала єдиним іспанським клубом в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів