Месси: При счете 2:1 мы допустили хаос

Форвард Барселоны Лионель Месси прокомментировал победу над Лионом в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"При 2:1 стало несколько нервозно, мы допустили хаос. До того Лион нам не угрожал. К счастью, мы забили третий мяч и снова взяли игру под контроль.

Барселона – Лион – 5:1 – видео голов и обзор матча

Все потенциальные соперники по пятничной жеребьевке сильны. Тот же Аякс продемонстрировал, что является потрясающей командой молодых талантов, которые никого не боятся", – цитирует Месси официальный сайт УЕФА.

Барселона победила со счетом 5:1 и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов 12-й раз подряд.

Барселона на классе разгромила Лион и стала единственным испанским клубом в 1/4 финала Лиги чемпионов