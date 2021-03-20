Форвард Барселони Ліонель Мессі отримав невелику розраду після вильоту з найпрестижнішого клубного турніру.

Неймовірний постріл Ліонеля Мессі у ворота ПСЖ став найкращим голом стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, повідомляє офіційний сайт турніру.

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33-річний аргентинець наважився на дальній удар та не прогадав, Навас не врятував. Попри таке визнання, Барселона попрощалась з ЛЧ, поступившись ПСЖ за сумою двох матчів 2:5.

У цій номінації Мессі обійшов лідера Ман Сіті Кевіна де Брюйне та форварда Аталанти Луїса Мурієля.

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