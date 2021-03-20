Форвард Барселоны Лионель Месси получил небольшое утешение после вылета из самого престижного клубного турнира.

Невероятный выстрел Лионеля Месси в ворота ПСЖ стал лучшим голом стадии 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт турнира.

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33-летний аргентинец решился на дальний удар и не прогадал, Навас не спас. Несмотря на такое признание, Барселона попрощалась с ЛЧ, уступив ПСЖ по сумме двух матчей 2:5.

В этой номинации Месси обошел лидера Манчестер Сити Кевина де Брюйне и форварда Аталанты Луиса Муриеля.

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