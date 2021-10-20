Феєрія Мессі та Мбаппе у відеоогляді матчу ПСЖ – РБ Лейпциг – 3:2
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ПСЖ здолав РБ Лейпциг в рамках 3-го туру Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу на сайті "Футбол 24".
завершено
10’ Кіліан Мбаппе
67’ Ліонель Мессі
74’ Ліонель Мессі
Андре Сілва 28’
Норді Мукієле 57’
10’ Кіліан Мбаппе
28’ Андре Сілва
57’ Норді Мукієле
67’ Ліонель Мессі
74’ Ліонель Мессі
Парижани доволі швидко вийшли уперед завдяки Мбаппе, але РБ Лейпциг зумів не лише відігратися, а й вийти уперед на початку другого тайму. Ситуацію змінив Мессі, який оформив дубль. В обох випадках допоміг Мбаппе, який віддав асист та заробив пенальті.
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Наприкінці матчу Кіліан ще й сам отримав право пробити з 11-метрової позначки, але не забив. Перемога дозволила ПСЖ зберегти лідерство в групі.
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