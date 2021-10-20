ПСЖ здолав РБ Лейпциг в рамках 3-го туру Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу на сайті "Футбол 24".

Парижани доволі швидко вийшли уперед завдяки Мбаппе, але РБ Лейпциг зумів не лише відігратися, а й вийти уперед на початку другого тайму. Ситуацію змінив Мессі, який оформив дубль. В обох випадках допоміг Мбаппе, який віддав асист та заробив пенальті.

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Наприкінці матчу Кіліан ще й сам отримав право пробити з 11-метрової позначки, але не забив. Перемога дозволила ПСЖ зберегти лідерство в групі.