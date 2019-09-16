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Мессі потрапив у заявку на матч проти Борусії Д

17:50 137 Читать на русском
Мессі потрапив у заявку на матч проти Борусії Д
Ліонель Мессі / ФК Барселона

Форвард Барселони Ліонель Мессі може повернутись на поле у матчі 1 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Борусії Д.

 

Барселона у своєму Twitter опублікувала заявку на матч 1 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Борусії Д. Ліонель Мессі вирушить з командою у Дортмунд.

Мессі повернувся до тренувань з Барселоною перед матчем Ліги чемпіонів проти Борусії Дортмунд

Аргентинець ще не виходив на поле у сезоні 2019/20 через травму литкового м'яза, а "блаугранас" не найкращим чином розпочали кампанію у Ла Лізі, двічі втративши очки у чотирьох турах.

Поєдинок Борусія Д – Барселона відбудеться 17 вересня о 22:00 за київським часом.

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