Мессі повернувся до тренувань з Барселоною перед матчем Ліги чемпіонів проти Борусії Дортмунд

Зірковий аргентинець близький до повернення на поле після рецидиву травми.

Ліонель Мессі розпочав тренування в загальній групі Барселони, інформує Marca.

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Тренерський штаб каталонців не хоче поспішати з відновленням нападника, тому його участь у матчі Ліги чемпіонів проти Борусії Д (17 вересня) під великим питанням. Мессі може полетіти разом з командою в Німеччину, однак залишитися на трибуні, як це було у матчі Прімери з Валенсією. Раніше Ернесто Вальверде висловив сумніви щодо доступності аргентинця на стартовий матч єврокубків.

Нагадаємо, Мессі не зіграв жодного офіційного матчу у поточному сезоні через рецидив травми литкового м'яза.

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