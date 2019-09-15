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Мессі повернувся до тренувань з Барселоною перед матчем Ліги чемпіонів проти Борусії Дортмунд

13:00 133 Читать на русском
Мессі повернувся до тренувань з Барселоною перед матчем Ліги чемпіонів проти Борусії Дортмунд
Ліонель Мессі / Reuters

Зірковий аргентинець близький до повернення на поле після рецидиву травми.

 

Ліонель Мессі розпочав тренування в загальній групі Барселони, інформує Marca.

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Тренерський штаб каталонців не хоче поспішати з відновленням нападника, тому його участь у матчі Ліги чемпіонів проти Борусії Д (17 вересня) під великим питанням. Мессі може полетіти разом з командою в Німеччину, однак залишитися на трибуні, як це було у матчі Прімери з Валенсією. Раніше Ернесто Вальверде висловив сумніви щодо доступності аргентинця на стартовий матч єврокубків.

Нагадаємо, Мессі не зіграв жодного офіційного матчу у поточному сезоні через рецидив травми литкового м'яза.

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Теги
Іспанія Ліга чемпіонів Ліонель Мессі Ліонель Мессі Барселона Барселона Борусія Дортмунд - Барселона
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