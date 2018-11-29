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Мессі обійшов Роналду і став одноосібним рекордменом за голами в одному клубі в Лізі чемпіонів

08:44 202 Читать на русском
Мессі обійшов Роналду і став одноосібним рекордменом за голами в одному клубі в Лізі чемпіонів
Ліонель Мессі / Фото: соцмережі

У футболці Барселони Мессі відзначався у матчах Ліги чемпіонів вже 106 разів.

Форвард Барселони Ліонель Мессі забив гол у ворота ПСВ в матчі 5 туру Ліги чемпіонів.

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Цей м'яч став для 31-річного аргентинця вже 106 за "блаугранас" у Лізі чемпіонів. Таким чином, він обійшов Кріштіану Роналду, який забив 105 голів у найпрестижнішому клубному турнірі, коли грав за Реал, повідомляє Squawka.

У поточному розіграші Ліги чемпіонів Мессі забив 6 голів та ділить перше місце таблиці бомбардирів з Робертом Лєвандовскі.

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ПСВ - Барселона: Середа 28 листопада 2018

ПСВ
Матч завершено
1 : 2
Барселона
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Ліга чемпіонів Ліонель Мессі Ліонель Мессі ПСВ - Барселона Барселона Барселона
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