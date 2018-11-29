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Месси обошел Роналду и стал единоличным рекордменом по голам в одном клубе в Лиге чемпионов

08:47 126 Читати українською
Месси обошел Роналду и стал единоличным рекордменом по голам в одном клубе в Лиге чемпионов
Лионель Месси / Фото: соцсети

В футболке Барселоны Месси отличился в матчах Лиги чемпионов уже 106 раз.

Форвард Барселоны Лионель Месси забил гол в ворота ПСВ в матче 5 тура Лиги чемпионов.

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Этот мяч стал для 31-летнего аргентинца уже 106 за "блаугранас" в Лиге чемпионов. Таким образом, он обошел Криштиану Роналду, который забил 105 голов в самом престижном клубном турнире, когда играл за Реал, сообщает Squawka.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов Месси забил 6 голов и делит первое место таблицы бомбардиров с Робертом Левандовски.

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ПСВ - Барселона: Среда 28 ноября 2018

ПСВ
Матч окончен
1 : 2
Барселона
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