Месси обошел Роналду и стал единоличным рекордменом по голам в одном клубе в Лиге чемпионов

В футболке Барселоны Месси отличился в матчах Лиги чемпионов уже 106 раз.

Форвард Барселоны Лионель Месси забил гол в ворота ПСВ в матче 5 тура Лиги чемпионов.

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Этот мяч стал для 31-летнего аргентинца уже 106 за "блаугранас" в Лиге чемпионов. Таким образом, он обошел Криштиану Роналду, который забил 105 голов в самом престижном клубном турнире, когда играл за Реал, сообщает Squawka.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов Месси забил 6 голов и делит первое место таблицы бомбардиров с Робертом Левандовски.

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