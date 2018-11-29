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Ліга чемпіонів: Барселона гарантувала собі перше місце у групі, Тоттенхем врятував інтригу, дотиснувши Інтер

28 листопада 23:54 189 Читать на русском
Ліга чемпіонів: Барселона гарантувала собі перше місце у групі, Тоттенхем врятував інтригу, дотиснувши Інтер
ПСВ – Барселона / Фото ФК Барселона

Відбулись матчі 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів у групі В.

Ліга чемпіонів, 5-й тур

Група В

ПСВ – Барселона – 1:2

Голи: де Йонг, 81 – Мессі, 61, Піке, 70

Тоттенхем – Інтер – 1:0

Гол: Еріксен, 80

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ПСВ приймав чемпіона Іспанії. Команди акуратно розпочали поєдинок, але гості прогнозовано контролювали ситуацію. У другій половині зустрічі ініціатива повністю перейшла до гравців Барселони. На 61-й хвилині Мессі відкрив рахунок у зустрічі, а невдовзі Піке подвоїв перевагу каталонців. До кінця зустрічі гості змогли відквитати лише один м'яч.

Таким чином, Барселона гарантувала собі перше місце у групі В, а ПСВ втратив можливість зачепитись навіть за Лігу Європи.

Тоттенхем на правах господарів відразу розпочав наступ на ворота Інтера, розуміючи, що лише перемога залишить шанси на вихід з групи. У першому таймі гості змогли стримати наступ, проте у другому таймі Еріксен пробив захисні редути Інтера.

В підсумку, обидві команди мають по 7 очок, попереду Тоттенхем за результами особистих зустрічей. В останньому турі лондонці вирушать в гості до Барселони, а Інтер прийматиме ПСВ.

Ліга чемпіонів5 турФілліпс (Ейндховен)

ПСВ - Барселона: Середа 28 листопада 2018

ПСВ
Матч завершено
1 : 2
Барселона
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