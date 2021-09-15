Мессі, Неймар та Мбаппе вперше разом вийшли у старті ПСЖ – Соболь проти галактичного тріо
Головний тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно нарешті зробив те, чого чекав увесь футбольний світ.
Ліонель Мессі, Неймар та Кіліан Мбаппе вперше разом вийшли у основі команди, інформує прес-служба парижан.
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Прем'єра зіркового тріо відбудеться у матчі 1-го туру Ліги чемпіонів проти Брюгге. У старті бельгійців буде захисник Едуард Соболь, якому не раз доведеться зіткнутися з іменитими суперниками. Початок поєдинку – о 22:00 за Києвом.
Нагадаємо, що Мессі приєднався до ПСЖ влітку, однак наразі встиг провести лише 25 хвилин проти Реймса.
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