Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино наконец сделал то, чего ждал весь футбольный мир.

Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе впервые вместе вышли в основе команды, информирует пресс-служба парижан.

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Премьера звездного трио состоится в матче 1-го тура Лиги чемпионов против Брюгге. В старте бельгийцев будет защитник Эдуард Соболь, которому не раз придется столкнуться с именитыми соперниками. Начало поединка – в 22:00 по Киеву.

Напомним, что Месси присоединился к ПСЖ летом, однако пока успел провести всего 25 минут против Реймса.

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