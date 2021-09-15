"Чесно кажучи, я думаю, що ПСЖ вже давно вважається фаворитом ЛЧ. Це не явище, яке почалося цього року. Я думаю, що це наш статус, який поступово підвищується, допоки ми не дійдемо до цього рівня. Ми не ховаємося. Зрештою, наявність у складі ПСЖ трьох з п'яти найкращих гравців світу нав'язує нам цю роль фаворита. Хай так, ми щасливі.

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Невиграш ЛЧ буде провалом? Навіщо так думати? Скажіть мені, чому. Це менталітет, який повинен змінитися. Чому з вересня вже думають, що якщо ПСЖ не виграє Лігу чемпіонів, то це буде невдачею? Коли ми дивимося на нашу команду, стадіон, місто і уболівальників, то чому думаємо, що програємо? Ми зробимо все, щоб перемогти. Якщо ж ми програємо, то це частина гри.

Я думаю, що Кіліан, Неймар і Мессі сильно доповнюють один одного. Це абсолютно різні гравці, кожен номер один за своїми характеристиками, але, чесно кажучи, я дуже легко бачу їх разом. Я не бачу між ними почуття заздрості або ревнощів, все навпаки. Я бачу радість від приходу гравців такого рівня", – наводить слова Леонардо Paris United.

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