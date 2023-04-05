Останні кілька тижнів чутки навколо зірки парижан не вщухають. Мессі отримує пропозиції щодо продовження своєї кар'єри з різних куточків світу, але, здається, він не має наміру покидати Європу.

Мессі пропонують зарплату понад 400 млн євро на рік – зірка ПСЖ обрав пріоритетний варіант

Згідно з інформацією аргентинського журналіста Хермана Гарсії Грови, нападник ПСЖ відмовився від неймовірної суми в 400 мільйонів, яку йому пропонував чемпіон Саудівської Аравії Аль-Хіляль.Французький клуб не втрачає поки що надії продовжити контракт зі своїм гравцем, але їхня пропозиція зі зниженням зарплатні та без спортивних гарантій не влаштовує Мессі. Барселона залишається у вичікувальній позиції.

Leo Messi desestimó la propuesta de #AlHilal



El mejor jugador de todos los tiempos quiere continuar en Europa



️#PSG ofrece una renovación con reducción salarial mientras #Barcelona se mantiene expectante. pic.twitter.com/2ZY2nyCxtC — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) April 5, 2023

Нещодавно надійшли повідомлення, що аргентинець замовив у свій будинок в Іспанії спортивне обладнання. Ймовірно, Мессі влітку повернеться в Барселону. Його контракт з ПСЖ розраховано до кінця нинішнього сезону.

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