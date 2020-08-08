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Барселона – Наполі: Мессі не виключає вильоту з Ліги чемпіонів

12:41 - Читать на русском
Барселона – Наполі: Мессі не виключає вильоту з Ліги чемпіонів
Ліонель Мессі / Getty Images

Зірковий форвард Барселони Ліонель Мессі поділився очікуваннями від матчу Ліги чемпіонів проти Наполі

 

"Нещодавно я сказав, якщо ми продовжимо грати так, як в минулому сезоні, то нам буде важко виграти Лігу чемпіонів.

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Наших зусиль виявилось недостатньо навіть для того, щоб стати чемпіонами Іспанії. Якщо ми ніяк не відреагуємо і не внесемо корективів у нашу гру, ми не обіграємо Наполі в Лізі чемпіонів", – цитує шестиразового володаря Золотого м'яча Goal.com.

Нагадаємо, каталонці зустрінуться з Наполі на Камп Ноу вже сьогодні, 8 серпня, початок – о 22:00. Перший матч завершився з рахунком 1:1.

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Теги
Барселона - Наполі Ліонель Ліонель Мессі Барселона Барселона Ліга чемпіонів
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