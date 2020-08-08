Барселона – Наполі: Мессі не виключає вильоту з Ліги чемпіонів

"Нещодавно я сказав, якщо ми продовжимо грати так, як в минулому сезоні, то нам буде важко виграти Лігу чемпіонів.

Барселона – Наполі: анонс матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Наших зусиль виявилось недостатньо навіть для того, щоб стати чемпіонами Іспанії. Якщо ми ніяк не відреагуємо і не внесемо корективів у нашу гру, ми не обіграємо Наполі в Лізі чемпіонів", – цитує шестиразового володаря Золотого м'яча Goal.com.

Нагадаємо, каталонці зустрінуться з Наполі на Камп Ноу вже сьогодні, 8 серпня, початок – о 22:00. Перший матч завершився з рахунком 1:1.

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