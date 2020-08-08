Барселона – Наполи: Месси не исключает вылета из Лиги чемпионов

"Некоторое время назад я сказал, если продолжим играть так, как в прошлом сезоне, нам будет трудно выиграть Лигу чемпионов.

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Наших усилий было недостаточно даже для того, чтобы стать чемпионами Испании. Если мы не отреагируем и не внесём изменения, мы не обыграем Наполи в Лиге чемпионов", – цитирует шестикратного обладателя Золотого мяча Goal.com.

Напомним, каталонцы встретятся с Наполи на Камп Ноу уже сегодня, 8 августа, начало – в 22:00. Первый матч завершился со счетом 1:1.

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