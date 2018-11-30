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Мессі – найкращий гравець тижня у Лізі чемпіонів

16:55 136 Читать на русском
Мессі – найкращий гравець тижня у Лізі чемпіонів
Ліонель Мессі / Фото Reuters

Форвард Барселони Ліонель Мессі втретє став найкращим гравцем тижня у Лізі чемпіонів за версією УЄФА в поточному сезоні.

УЄФА визнав Ліонеля Мессі найкращим гравцем 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Варто відзначити, що цього сезону аргентинець вже двічі отримував це звання.

Мессі обійшов Роналду і став одноосібним рекордменом за голами в одному клубі в Лізі чемпіонів

У виїзному матчі проти ПСВ Месі відзначився голом та асистом, що принесло його команді перемогу з рахунком 2:1, та гарантувало перше місце у групі В.

Нагадаємо, гол у ворота ПСВ зробив Ліонеля одноосібним лідером за забитими м'ячами (106) в історії Ліги чемпіонів.

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ПСВ - Барселона: Середа 28 листопада 2018

ПСВ
Матч завершено
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Барселона
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Ліга чемпіонів Ліонель Мессі Ліонель Мессі Барселона Барселона УЄФА ПСВ - Барселона
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