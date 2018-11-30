Мессі – найкращий гравець тижня у Лізі чемпіонів

Форвард Барселони Ліонель Мессі втретє став найкращим гравцем тижня у Лізі чемпіонів за версією УЄФА в поточному сезоні.

УЄФА визнав Ліонеля Мессі найкращим гравцем 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Варто відзначити, що цього сезону аргентинець вже двічі отримував це звання.

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У виїзному матчі проти ПСВ Месі відзначився голом та асистом, що принесло його команді перемогу з рахунком 2:1, та гарантувало перше місце у групі В.

Нагадаємо, гол у ворота ПСВ зробив Ліонеля одноосібним лідером за забитими м'ячами (106) в історії Ліги чемпіонів.

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