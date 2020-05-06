Барселона пригадала легендарний гол Іньєсти – він скандально вибив Челсі з Ліги чемпіонів

Культовий півзахисник Андрес Іньєста рівно 11 років тому забив один із найпам'ятніших м'ячів у своїй кар'єрі.

Відео видатного гола свого екс-хавбека Барселона опублікувала в офіційному твіттері клубу.

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Іньєста забив у доданий арбітром час на Стемфорд Брідж, зрівнявши рахунок у матчі з Челсі (1:1). Виїзна нічия після домашніх 0:0 дозволила "блаугранас" вийти до фіналу ЛЧ сезону 2008/09. Там каталонці переграли Манчестер Юнайтед.

Матч-відповідь проти Челсі, однак, запам'ятався не лише голом-красенем Іньєсти. "Сині" нарікали на дії арбітра поєдинку Тома Хеннінга Овребо, який усі суперечливі моменти розсудив на користь Барселони.

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