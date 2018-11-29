Мертенс став найкращим бомбардиром Наполі в єврокубках

Бельгійський нападник Дріс Мертенс вийшов на перше місце в списку найкращих голеадорів італійського Наполі в єврокубках.

31-річний форвард вирвався в лідери списку бомбардирів "партенопейців" у євротурнірах. Про це повідомляє B/R Football‏.

Наполі – Црвена Звезда – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Напередодні Мертенс відзначився дублем у матчі 5-го туру групового етапу ЛЧ проти сербської Црвени Звезди. Тепер у його активі 20 м'ячів у складі Наполі в єврокубках. Таким чином, бельгієць випередив екс-нападника неаполітанців Едінсона Кавані. Уругваєць відзначився 19 разів у Європі в складі "партенопейців".

Загалом у сезоні 2018/19 Дріс Мертенс провів 23 матчі у всіх турнірах, у яких забив 9 м'ячів і віддав 4 результативні передачі.