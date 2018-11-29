toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
АСТАНА - ДИНАМО ВОРСКЛА - АРСЕНАЛ ПАРІ СЕН-ЖЕРМЕН - ЛІВЕРПУЛЬ ЛІГА ЄВРОПИ

Мертенс став найкращим бомбардиром Наполі в єврокубках

16:15 206 Читать на русском
Мертенс став найкращим бомбардиром Наполі в єврокубках
Дріс Мертенс / Reuters

Бельгійський нападник Дріс Мертенс вийшов на перше місце в списку найкращих голеадорів італійського Наполі в єврокубках.

31-річний форвард вирвався в лідери списку бомбардирів "партенопейців" у євротурнірах. Про це повідомляє B/R Football‏.

Наполі – Црвена Звезда – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Напередодні Мертенс відзначився дублем у матчі 5-го туру групового етапу ЛЧ проти сербської Црвени Звезди. Тепер у його активі 20 м'ячів у складі Наполі в єврокубках. Таким чином, бельгієць випередив екс-нападника неаполітанців Едінсона Кавані. Уругваєць відзначився 19 разів у Європі в складі "партенопейців".

Загалом у сезоні 2018/19 Дріс Мертенс провів 23 матчі у всіх турнірах, у яких забив 9 м'ячів і віддав 4 результативні передачі.

Ліга чемпіонів5 турСан-Паоло (Неаполь)

Наполі - Црвена Звезда: Середа 28 листопада 2018

Наполі
Матч завершено
3 : 1
Црвена Звезда
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Ліга чемпіонів Едінсон Кавані Едінсон Кавані Дріс Мертенс Дріс Мертенс Наполі Наполі Наполі - Црвена Звезда
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
16
хв
Астана
17:50
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук