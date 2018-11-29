Шальке з Коноплянкою програв Порту, але вийшов у 1/8 Ліги чемпіонів, Наполі впевнено переміг Црвену Звезду

Шальке з Коноплянкою програв Порту, але вийшов у 1/8 Ліги чемпіонів

Відбулись матчі 5 туру Ліги чемпіонів. Порту та Наполі здобули перемоги над Шальке та Црвеною Звездою відповідно, Борусія Д зіграла внічию з Брюгге.

Ліга чемпіонів, 5 тур, група А.

Борусія Д – Брюгге – 0:0

Наполі – Црвена Звезда – 3:1

Голи: Гамшік, 11, Мертенс, 33, 52 – Ель Фарду Бен, 57

Порту – Шальке – 3:1

Голи: Мілітао, 52, Корона, 55, Марега, 90+4 – Бенталеб, 88 (пен)

У матчі групи А дортмундська Борусія приймала Брюгге. Матч закінчився безгольовою нічиєю, що дозволило німцям забезпечити собі вихід у 1/8 Ліги чемпіонів. "Джмелі" посідають 2 місце з 10 очками, до першого Атлетіко – 2 пункти. Брюгге прямує у Лігу Європи.

У групі С Наполі зустрічалось з Црвеною Звездою. Після першого тайму рахунок був вже 2:0 на користь італійців. Відзначились Гамшік та Мертенс. У другому таймі Мертенс оформив дубль та зробив рахунок розгромним, але серби змогли забити "гол престижу".

Після 5 туру у групі С лідирує Наполі з 9 очками, далі – ПСЖ з 8 пунктами, у Ліверпуля 6 балів та третє місце, а Црвена Звезда замикає турнірну таблицю з 4 очками.

У групі D Порту та Шальке зустрілись у битві за перше місце. Команда з Піренеїв вийшла переможцем, тричі забивши команді Коноплянки у другому таймі, Шальке відповіло точним ударом з пенальті наприкінці матчу. Українець вийшов у стартовому складі "кобальтових" та провів на полі весь матч.

Відтак, Порту однозначно виходить з групи з першого місця, Шальке Коноплянки також забезпечило собі другу сходинку групи D.