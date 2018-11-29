Мертенс стал лучшим бомбардиром Наполи в еврокубках

Бельгийский нападающий Дрис Мертенс вышел на первое место в списке лучших голеадоров итальянского Наполи в еврокубках.

31-летний форвард вырвался в лидеры списка бомбардиров "партенопейцев" в евротурнирах. Об этом сообщает B/R Football.

Наполи – Црвена Звезда – 3:1 – видео голов и обзор матча

Накануне Мертенс отметился дублем в матче 5-го тура группового этапа ЛЧ против сербской Црвены Звезды. Теперь в его активе 20 мячей в составе Наполи в еврокубках. Таким образом, бельгиец опередил экс-нападающего неаполитанцев Эдинсона Кавани. Уругваец отличился 19 раз в Европе в составе "партенопейцев".

Всего в сезоне 2018/19 Дрис Мертенс провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил 9 мячей и отдал 4 результативные передачи.