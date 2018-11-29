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Мертенс стал лучшим бомбардиром Наполи в еврокубках

16:15 32 Читати українською
Мертенс стал лучшим бомбардиром Наполи в еврокубках
Дрис Мертенс / Reuters

Бельгийский нападающий Дрис Мертенс вышел на первое место в списке лучших голеадоров итальянского Наполи в еврокубках.

31-летний форвард вырвался в лидеры списка бомбардиров "партенопейцев" в евротурнирах. Об этом сообщает B/R Football.

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Накануне Мертенс отметился дублем в матче 5-го тура группового этапа ЛЧ против сербской Црвены Звезды. Теперь в его активе 20 мячей в составе Наполи в еврокубках. Таким образом, бельгиец опередил экс-нападающего неаполитанцев Эдинсона Кавани. Уругваец отличился 19 раз в Европе в составе "партенопейцев".

Всего в сезоне 2018/19 Дрис Мертенс провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил 9 мячей и отдал 4 результативные передачи.

Лига чемпионов5 турСан-Паоло (Неаполь)

Наполи - Црвена Звезда: Среда 28 ноября 2018

Наполи
Матч окончен
3 : 1
Црвена Звезда
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