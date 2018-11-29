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Наполі – Црвена Звезда – 3:1 – відео голів та огляд матчу

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Наполі – Црвена Звезда – 3:1 – відео голів та огляд матчу
Наполі – Црвена Звезда – 3:1 – відео голів та огляд матчу / твіттер Наполі

Італійський Наполі на власному полі переграв сербську Црвену Звезду та вийшов у лідери групи B Ліги чемпіонів. Дивіться відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

Ліга чемпіонів, 5 тур, група C

Наполі – Црвена Звезда – 3:1

Голи: Гамшік, 11, Мертенс, 33, 52 – Ель Фарду Бен, 57

Уже зі старту поєдинку Наполі взявся підтверджувати статус фаворита протистояння. На 11-й хвилині Марек Гамшік переправив м'яч у сітку після подачі кутового. А потім Дріс Мертенс в один дотик класно переправив м'яч у сітку після прострілу зліва.

Шальке з Коноплянкою програв Порту, але вийшов у 1/8 Ліги чемпіонів, Наполі впевнено переміг Црвену Звезду

На старті другого тайму Гамшік і Мертенс організували третій забитий м'яч. Словак пасом із центрального кола вивів бельгійця на оперативний простір, а той спокійно переграв кіпера. А ще за 5 хвилин Ель Фарду Бен встановив остаточний рахунок поєдинку, забивши втішний для сербів м'яч.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Ліга чемпіонів5 турСан-Паоло (Неаполь)

Наполі - Црвена Звезда: Середа 28 листопада 2018

Наполі
Матч завершено
3 : 1
Црвена Звезда
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Ліга чемпіонів Наполі Наполі Црвена Звезда Црвена Звезда Відеоновини Наполі - Црвена Звезда
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