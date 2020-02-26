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Мертенс дізнався свій діагноз після пошкодження у матчі з Барселоною

16:05 729 Читать на русском
Мертенс дізнався свій діагноз після пошкодження у матчі з Барселоною
Дріс Мертенс / Reuters

Наполі поділився подробицями щодо фізичного стану провідного форварда Дріса Мертенса, який не зміг дограти перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Барселони (1:1).

30’ Дріс Мертенс
 
Антуан Грізманн 57’
Артуро Відаль 89’
30’ Дріс Мертенс
57’ Антуан Грізманн
89’ Артуро Відаль

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Орієнтовний термін відновлення – 10 днів. Таким чином, Мертенс точно пропустить матч Серії А проти Торіно (29 лютого) та, імовірно, другий поєдинок з Інтером (5 березня) в рамках Кубка Італії. Втім, Дженнаро Гаттузо зможе розраховувати на бомбардира 18 березня – саме тоді Наполі поїде в Барселону і спробує вирвати путівку в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

До слова, Мертенс став автором єдиного гола "партенопейців" у домашньому поєдинку, йому асистував Зєлінскі.

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Теги
Наполі - Барселона Наполі Наполі Ліга чемпіонів Дріс Мертенс Дріс Мертенс
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