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Наполі – Барселона: Мертенс наздогнав Гамшіка нагорі списку найкращих бомбардирів "адзуррі"

25 лютого 23:26 158 Читать на русском
Наполі – Барселона: Мертенс наздогнав Гамшіка нагорі списку найкращих бомбардирів "адзуррі"
Дріс Мертенс / твіттер Наполі

Форвард італійського Наполі Дріс Мертенс у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти іспанської Барселони повторив історичне досягнення свого екс-одноклубника Марека Гамшіка.

30’ Дріс Мертенс
 
Антуан Грізманн 57’
Артуро Відаль 89’
30’ Дріс Мертенс
57’ Антуан Грізманн
89’ Артуро Відаль

Бельгієць забив Барселоні та став найкращим бомбардиром "партенопейців" в історії, повідомляє Opta Sports.

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Це звання Мертенс наразі поділятиме зі словаком Гамшіком. В обох виконавців по 121 м'ячу в складі Наполі. Цей дует випереджає легендарного Дієго Марадону, який забив у блакитній футболці 115 голів.

Відзначимо, що Дріс Мертенс перебрався на Сан-Паоло влітку 2013-го з нідерландського ПСВ. Його трансфер коштував 9,5 млн євро.

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Теги
Наполі - Барселона Ліга чемпіонів Дієго Марадона Дієго Марадона Рекорди Наполі Наполі Марек Гамшік Марек Гамшік Дріс Мертенс Дріс Мертенс
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