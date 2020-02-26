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Мертенс узнал свой диагноз после повреждения в матче с Барселоной

16:05 115 Читати українською
Мертенс узнал свой диагноз после повреждения в матче с Барселоной
Дрис Мертенс / Reuters

Наполи поделился подробностями относительно физического состояния ведущего форварда Дриса Мертенса, который не смог доиграть первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Барселоны (1:1).

30’ Дрис Мертенс
 
Антуан Гризманн 57’
Артуро Видаль 89’
30’ Дрис Мертенс
57’ Антуан Гризманн
89’ Артуро Видаль

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Ориентировочный срок восстановления – 10 дней. Таким образом, Мертенс точно пропустит матч Серии А против Торино (29 февраля) и, вероятно, второй поединок с Интером (5 марта) в рамках Кубка Италии. Зато Дженнаро Гаттузо сможет рассчитывать на бомбардира 18 марта – именно тогда Наполи поедет в Барселону и попытается вырвать путевку в 1/4 финала Лиги чемпионов.

К слову, Мертенс стал автором единственного гола "партенопейцев" в домашнем поединке, ему ассистировал Зелински.

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Лига чемпионов Дрис Мертенс Дрис Мертенс Наполи Наполи Наполи - Барселона
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