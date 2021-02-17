Барселона – ПСЖ: Піке та Грізманн посварились під час поєдинку – ЗМІ розшифрували неприємну розмову
Гравці Барселони Жерар Піке та Антуан Грізманн мали неприємну розмову під час поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ.
Інцидент трапився наприкінці першого тайму під час розіграшу кутового біля воріт Барселони, повідомляє Sport.es.
Барселона – ПСЖ – 1:4 – відео голів та огляд матчу
Піке був розгніваний через те, що "блаугранас" тривалий час не могли відібрати м'яч у суперника та почав кричати на партнерів по команді. Грізманн же намагався заспокоїти розлюченого одноклубника, але йому не дуже це вдалося.
Піке: Жодного довбаного тривалого періоду володіння м'ячем, чорт забирай. Дідька лисого! Давай!
Грізманн: Обережніше!
Піке: Жодного пристойного володіння м'ячем!
Грізманн: Досить, Жераре! Не кричи, мені теж важко.
Піке: Чорт візьми, Грізманн!
Грізманн: Відвали!
Піке: Ми страждаємо, ми вже п'ять хвилин так граємо! Бігаємо, як божевільні.
Грізманн: Я теж бігаю, як божевільний.
Зазначимо, що Барселона була розбита ПСЖ на Камп Ноу (1:4). Героєм зустрічі став Кіліан Мбаппе, який відзначився хет-триком. Матч-відповідь відбудеться 10 березня, початок гри о 22:00.
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