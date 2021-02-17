Гравці Барселони Жерар Піке та Антуан Грізманн мали неприємну розмову під час поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ.

Жерар Піке та Антуан Грізманн / фото з відкритих джерел

Інцидент трапився наприкінці першого тайму під час розіграшу кутового біля воріт Барселони, повідомляє Sport.es.

Барселона – ПСЖ – 1:4 – відео голів та огляд матчу

Піке був розгніваний через те, що "блаугранас" тривалий час не могли відібрати м'яч у суперника та почав кричати на партнерів по команді. Грізманн же намагався заспокоїти розлюченого одноклубника, але йому не дуже це вдалося.

Піке: Жодного довбаного тривалого періоду володіння м'ячем, чорт забирай. Дідька лисого! Давай!

Грізманн: Обережніше!

Піке: Жодного пристойного володіння м'ячем!

Грізманн: Досить, Жераре! Не кричи, мені теж важко.

Піке: Чорт візьми, Грізманн!

Грізманн: Відвали!

Піке: Ми страждаємо, ми вже п'ять хвилин так граємо! Бігаємо, як божевільні.

Грізманн: Я теж бігаю, як божевільний.

Зазначимо, що Барселона була розбита ПСЖ на Камп Ноу (1:4). Героєм зустрічі став Кіліан Мбаппе, який відзначився хет-триком. Матч-відповідь відбудеться 10 березня, початок гри о 22:00.

ПСЖ розгромив Барселону на Камп Ноу, знову забивши каталонцям чотири – Мбаппе оформив хет-трик