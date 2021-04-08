"Передусім, сьогоднішній матч – це чудова командна робота. Я отримав користь з роботи кожного. При цьому ми виграли лише першу частину протистояння. Нам було важко, але ми не повинні цього соромитися. ПСЖ виглядав впевнено, і ми змогли зашкодити їхній роботі у моменти, коли у нас гра виходила. До матчу-відповіді ми підійдемо з такою ж націленістю.

Баварія – ПСЖ – 2:3 – відео голів та огляд матчу

Як я вже говорив в Барселоні, мені подобаються такі матчі. У мене не все виходило, але я тут не для того, щоб ховатися. Мені подобається грати в таких матчах і вирішувати їхній результат. Тренер хотів, щоб ми з Неймаром діяли ближче до лінії передач Кімміха, щоб розтягнути оборону Баварії і змусити їх робити ривки, тому що вони не люблять таку гру. Сьогодні це спрацювало", – наводить слова Мбаппе офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, Баварія у домашньому поєдинку поступилась ПСЖ (2:3) – дублем у ворота Нойєра відзначився Мбаппе. Матч-відповідь відбудеться вже 13 квітня, початок о 22:00.

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