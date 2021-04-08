"Прежде всего, сегодняшний матч – это отличная командная работа. Я извлек пользу из работы каждого. При этом мы выиграли только первую часть противостояния. Нам было трудно, но мы не должны этого стесняться. ПСЖ выглядел уверенно, и мы смогли нанести им вред в моменты, когда у нас игра получалась. К ответному матчу мы подойдем с такой же нацеленностью.

Бавария – ПСЖ – 2:3 – видео голов и обзор матча

Как я уже говорил в Барселоне, мне нравятся такие матчи. У меня не все получалось, но я здесь не для того, чтобы прятаться. Мне нравится играть в таких матчах и решать их результат. Тренер хотел, чтобы мы с Неймаром действовали ближе к линии передач Киммиха, чтобы растянуть оборону Баварии и заставить их делать рывки, потому что они не любят такую игру. Сегодня это сработало", – приводит слова Мбаппе официальный сайт УЕФА.

Напомним, Бавария в домашнем поединке уступила ПСЖ (2:3) – дублем в ворота Нойера отличился Мбаппе. Ответный матч состоится уже 13 апреля, начало в 22:00.

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