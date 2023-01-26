"Я йшла у Другу лігу цілеспрямовано, бо, як мені здавалося, у команд з цього дивізіону рівень тренувань не такий виснажливий. А у Сент-Етьєна були амбіції повернутися до вищого дивізіону. Тому мені здалося це цікавим.

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Але коли перейшла сюди, то зрозуміла, що дуже сильно помилялася (сміється – прим.). Бо нас тут реально дуже жорстко ганяють на тренуваннях. Я можу це порівняти хіба з Південною Кореєю: там були дуже схожі методи. Насправді мені це не дуже подобається, я б по-іншому робила. Але це тренера тактика. Фізично нас реально виснажують. Після тренувань я прибігаю додому, маю годину відпочинку і мчу на другу роботу. Увечері вже нічого не хочеться.

Але я рада, що в моєму житті є частинка життя, не пов'язана з футболом, де можу абстрагуватися. Навіть якщо плитка – це не мрія мого дитинства, але все ж пізнаю щось нове. Думаю, після завершення спортивної кар'єри в мене буде все добре.

До речі, в Сент-Етьєні бракує хороших масажистів. Коли я приїжджаю в збірну України, мене питають: "Ти що, у Франції масаж взагалі ніколи не робиш?!" Хоча Сент-Етьєн має статус професіонального клубу, я його таким не вважаю. Тому що, до прикладу, тут взагалі немає відновлювальних процедур. Хіба лід, масажист іноді приходить. А для мене це деталі, які є найважливішими у футболі, бо завдяки цьому ми виграємо матчі.

Мені не потрібен телевізор, який ви купили за 10 тисяч євро. Мені необхідно відновитися після гри. Або краще дайте 100 євро на нові бутси. А вони цього не роблять. Хоча, гадаю, така ситуація не у всіх клубах. До речі, в Реймсі, попри те, що він виступає у Вищій лізі, була схожа ситуація. У нас навіть не було власного автобуса. Іноді ми їздили на ігри міні-бусами. Проте в Ліоні чи ПСЖ такого, звісно, нема", – сказала Романенко в інтерв'ю Спорт 24.