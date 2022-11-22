Перед ЧС-2022 форвард Барселони та збірної Польщі Роберт Лєвандовскі зізнавався, що забити на цьому турнірі гол – його мрія, і він зробить все можливе для її реалізації. У матчі з Мексикою Роберт мав ідеальну можливість відзначитися – з пенальті. Але Лєвандовскі не зумів переграти воротаря збірної Мексики Гільєрмо Очоа.

ЧС-2022: Польща і Мексика розписали нічию на користь Аргентини – Лєвандовскі не забив пенальті, Очоа став героєм

Таким чином, перший матч "кадри" на катарському чемпіонаті світу завершився нульовою нічиєю. Журналісти польського ресурсу Przegląd Sportowy відзначили, що Лєвандовскі провалився у найвідповідальніший момент.