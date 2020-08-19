Мбаппе зізнався, кого хоче бачити суперником у фіналі Ліги чемпіонів

"Після Сент-Етьєна я думав, що сезон для мене закінчився. Я цілу ніч плакав. Мені було боляче, але я не хотів цього показувати іншим... Я збираюся віддати всі сили на полі у ​​неділю! Я хочу виграти Лігу чемпіонів! Хотів би зустрітися з Ліоном, звичайно, французьким клубом. Якщо ми не цінуємо нашу Лігу 1, то хто буде? Якщо це буде Баварія, то гаразд, але Ліон додав би нашому фіналу особливий шарм.

РБ Лейпциг – ПСЖ – 0:3 – відео голів та огляд матчу

З Неймаром у нас багато спільного, нам дуже весело разом, але ми розуміли, що нам потрібно менше зациклюватися на собі. Для перемоги нам потрібні й інші. Я відчуваю те саме, що й на чемпіонаті світу 2018 року. Нам вдалося створити команду, де кожен приносить користь. Легше бігти за другом, з яким у тебе гарні стосунки. Я не знаю, чи саме це дозволить нам перемогти, але це точно сприятиме нам", – наводить слова Мбаппе GFFN.

Нагадаємо, ПСЖ у півфіналі ЛЧ розбив РБ Лейпциг з рахунком 3:0, а сьогодні (19 серпня) відбудеться поєдинок іншої пари – Ліон проти Баварії.

ПСЖ став фіналістом ЛЧ, розгромивши РБ Лейпциг: провал "биків", тактична перемога Тухеля, перформанс Неймара та Ді Марії