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Мбаппе зізнався, кого хоче бачити суперником у фіналі Ліги чемпіонів

13:07 - Читать на русском
Мбаппе зізнався, кого хоче бачити суперником у фіналі Ліги чемпіонів
Кіліан Мбаппе / Getty Images

Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе поділився очікуваннями перед фінальним поєдинком Ліги чемпіонів.

 
Маркіньйос 13’
Анхель Ді Марія 42’
Хуан Бернат 56’
13’ Маркіньйос
42’ Анхель Ді Марія
56’ Хуан Бернат

"Після Сент-Етьєна я думав, що сезон для мене закінчився. Я цілу ніч плакав. Мені було боляче, але я не хотів цього показувати іншим... Я збираюся віддати всі сили на полі у ​​неділю! Я хочу виграти Лігу чемпіонів! Хотів би зустрітися з Ліоном, звичайно, французьким клубом. Якщо ми не цінуємо нашу Лігу 1, то хто буде? Якщо це буде Баварія, то гаразд, але Ліон додав би нашому фіналу особливий шарм.

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З Неймаром у нас багато спільного, нам дуже весело разом, але ми розуміли, що нам потрібно менше зациклюватися на собі. Для перемоги нам потрібні й інші. Я відчуваю те саме, що й на чемпіонаті світу 2018 року. Нам вдалося створити команду, де кожен приносить користь. Легше бігти за другом, з яким у тебе гарні стосунки. Я не знаю, чи саме це дозволить нам перемогти, але це точно сприятиме нам", – наводить слова Мбаппе GFFN.

Нагадаємо, ПСЖ у півфіналі ЛЧ розбив РБ Лейпциг з рахунком 3:0, а сьогодні (19 серпня) відбудеться поєдинок іншої пари – Ліон проти Баварії.

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Теги
ПСЖ ПСЖ Ліга чемпіонів РБ Лейпциг - ПСЖ Кіліан Кіліан Мбаппе Баварія Баварія Ліон Ліон
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