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Мбаппе признался, кого хочет видеть соперником в финале Лиги чемпионов

13:07 - Читати українською
Мбаппе признался, кого хочет видеть соперником в финале Лиги чемпионов
Килиан Мбаппе / Getty Images

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе поделился ожиданиями перед финальным поединком Лиги чемпионов.

 
Маркиньос 13’
Анхел Ди Мария 42’
Хуан Бернат 56’
13’ Маркиньос
42’ Анхел Ди Мария
56’ Хуан Бернат

"После Сент-Этьена я думал, что сезон для меня закончился. Я всю ночь плакал. Мне было больно, но я не хотел этого показывать другим... Я собираюсь отдать все силы на поле в воскресенье! Я хочу выиграть Лигу чемпионов! Хотел бы встретиться с Лионом, конечно, французским клубом. Если мы не ценим нашу Лигу 1, то кто будет? Если это будет Бавария, то хорошо, но Лион добавил бы нашему финалу особый шарм.

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С Неймаром у нас много общего, нам очень весело вместе, но мы понимали, что нам нужно меньше зацикливаться на себе. Для победы нам нужны и другие. Я чувствую то же, что и на чемпионате мира 2018 года. Нам удалось создать команду, где каждый приносит пользу. Легче бежать за другом, с которым у тебя хорошие отношения. Я не знаю, позволит ли нам победить именно это, но это точно будет способствовать нам", – приводит слова Мбаппе GFFN.

Напомним, ПСЖ в полуфинале ЛЧ разбил РБ Лейпциг со счетом 3:0, а сегодня (19 августа) состоится поединок другой пары – Лион против Баварии.

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ПСЖ ПСЖ Лига чемпионов РБ Лейпциг - ПСЖ Килиан Килиан Мбаппе Бавария Бавария Лион Лион
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