Мбаппе признался, кого хочет видеть соперником в финале Лиги чемпионов

"После Сент-Этьена я думал, что сезон для меня закончился. Я всю ночь плакал. Мне было больно, но я не хотел этого показывать другим... Я собираюсь отдать все силы на поле в воскресенье! Я хочу выиграть Лигу чемпионов! Хотел бы встретиться с Лионом, конечно, французским клубом. Если мы не ценим нашу Лигу 1, то кто будет? Если это будет Бавария, то хорошо, но Лион добавил бы нашему финалу особый шарм.

РБ Лейпциг – ПСЖ – 0:3 – видео голов и обзор матча

С Неймаром у нас много общего, нам очень весело вместе, но мы понимали, что нам нужно меньше зацикливаться на себе. Для победы нам нужны и другие. Я чувствую то же, что и на чемпионате мира 2018 года. Нам удалось создать команду, где каждый приносит пользу. Легче бежать за другом, с которым у тебя хорошие отношения. Я не знаю, позволит ли нам победить именно это, но это точно будет способствовать нам", – приводит слова Мбаппе GFFN.

Напомним, ПСЖ в полуфинале ЛЧ разбил РБ Лейпциг со счетом 3:0, а сегодня (19 августа) состоится поединок другой пары – Лион против Баварии.

ПСЖ стал финалистом ЛЧ, разгромив РБ Лейпциг: провал "быков", тактическая победа Тухеля, перформанс Неймара и Ди Марии