ПСЖ вперше в історії став фіналістом Ліги чемпіонів, впевнено розгромивши РБ Лейпциг

ПСЖ перед півфіналом опинився у складній кадровій ситуації. Верратті не встиг відновитися від пошкодження й залишився у запасі разом з Курзава, а голкіпер Навас травмувався у поєдинку з Аталантою – його місце на воротах зайняв Ріко. Втім, були і хороші новини – Мбаппе зміг вийти у старті, а Ді Марія відсидів дискваліфікацію та повернувся в основу. Мауро Ікарді сів у запас. У РБ Лейпциг вийшов той же склад, що і проти Атлетіко.

РБ Лейпциг – ПСЖ – відео голів

"Ротен Буллен" розпочали активніше, захопивши контроль над м'ячем і почавши плести комбінації на чужій третині поля. Втім, вже на 6-й хвилині німці могли пропустити внаслідок виходу Неймара віч-на-віч з Гулачі – бразилець покотив у дальній кут, однак влучив у стійку.

Ще за хвилину парижани розпечатали ворота: Неймар пішов на перехоплення невдалого пасу на голкіпера, м'яч відскочив на Мбаппе, а Кіліан покотив у порожні – РБ Лейпциг врятувала рука Неймара, у яку влучила сфера перед відскоком. Гол не зарахували, Забітцер на 10-й хвилині огризнувся дальнім ударом по центру (без проблем для Ріко), а вже на 13-й ПСЖ забив чистий гол: Неймар заробив стандарт на лівому куті карного майданчика, Ді Марія виконав точну подачу на лінію воротарського, а Маркіньос замкнув головою – 0:1!

Ще за три хвилини Мбаппе міг закрити інтригу, відкрившись за спинами захисників, отримавши передачу в штрафний та пробивши у правий кут – Гулачі врятував РБ Лейпциг. Взагалі, у німців ніяк не виходило підібрати потрібний темп, однак парижани на деякий час самі взяли паузу в активності. За це їх могли покарати на 20-х хвилинах: спочатку "бики" заробили перспективний стандарт, з якого Забітцер стріляв у стінку, а потім Лаймер пройшов правим флангом та викотив точну передачу в карний майданчик на Поульсена – Юссуф завдав потужного удару, але м'яч пролетів повз ближню стійку! Це був перший і останній момет РБ Лейпциг у першому таймі.

ПСЖ швидко повернув контроль над грою. На 35-й хвилині це могло завершитись голом після хитрого удару Неймара зі штрафного з дальньої дистанції (Гулачі чекав на подачу й забув про ближній кут), однак стійка знову зіграла за РБ. На 38-й хвилині Неймар класно вривався у карний майданчик на ударну позицію, обігравши одного захисника, однак інший встиг вибити м'яч з-під його ніг.

Втім, на 43-й хвилині геній бразильця змусив Лейпциг впасти на коліна: після помилки Гулачі при пасі на опорника пішла передача у штрафний на Неймара, яку форвард п'яткою в польоті скинув на Ді Марію – Анхель метрів з дев'яти розстріляв ворота. 0:2! Неймар на 44-й міг і розгром влаштувати, але його удар з центру карного майданчика після пасу від Мбаппе пройшов поруч з каркасом. Зрештою, на перерву команди пішли за комфортної переваги французів.

У перерві Юліан Нагельсманн зняв з гри Нкунку та Ольмо, кинувши у бій форвардів Шика та Форсберга. Це допомогло притиснути ПСЖ на старті другого тайму: на 47-й хвилині Анхеліньо викотив класну передачу в штрафний на Шика (але той не зміг пробити), ще один непоганий пас іспанця приніс кутовий, далі був ще один та хороший удар Форсберга з-за меж штрафного на 52-й хвилині – м'яч пролетів над поперечкою, однак Ріко все контролював. РБ Лейпциг не вилазив з чужої третини поля, багато комбінував і відверто подобався.

Втім, перший же контрвипад ПСЖ приніс третій гол. На 55-й хвилині Ді Марія виконав проникну передачу на лівий край штрафного під удар Бернату з гострого кута, Хуан пробив у Гулачі, а м'яч вискочив на фланг до Мукієле – там Норді впав, подарувавши "круглого" ді Марії. Анхель виконав подачу на лінію воротарського, звідки Бернат пробив головою – сфера залітала у ворота, а Неймар з лінії вирішив її добити – 0:3! Важко зрозуміти, чи залетів "круглий" за стрічку до дотику бразильця, однак гол записали на Берната. Врятувати РБ Лейпциг міг лише VAR, однак він не побачив офсайду у захисника ПСЖ – на фланзі залежався Мукієле. 0:3.

Останні півгодини поєдинку перетворилися у формальність. ПСЖ міг влаштувати розгром на 70-й та 72-й хвилинах, однак удар Мбаппе головою з подачі Ді Марії пролетів повз ліву стійку, а при виході Кіліана віч-на-віч та дальньому пострілі Паредеса врятував Гулачі. Лейпциг огризнувся простеньким ударом Забітцера з дистанції в руки Ріко, а на 75-й Серхіо парирував потужний удар Анхеліньо. Парижани не зупинялися, ледь не забивши на 80-й та 82-й хвилинах – Гулачі спочатку вибив кручену подачу Ді Марії в площину, потім взяв постріл Парадеса з-за меж штрафного з відскоку, а далі спіймав рикошет з удару Неймара. На 88-й голом неймар міг відзначитись з класного пасу Сарабії на 11 метрів, однак пробити бразильцю не вдалося. Зрештою, фінальний свисток зафіксував розгром РБ Лейпциг – 0:3.

Таким чином, ПСЖ вперше у своїй історії став фіналістом Ліги чемпіонів УЄФА 2019/20. Його суперником у вирішальному матчі стане переможець пари Ліон – Баварія.

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